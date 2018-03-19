Петряк викликаний в збірну України замість Ярмоленка

Півзахисник зможе зіграти проти команд Саудівської Аравії і Японії
Півзахисник донецького "Шахтаря" Іван Петряк отримав виклик в збірну України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Хавбек замінить в списку викликаних футболістів травмованого вінгера дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка. Варто відзначити, що раніше Петряк потрапив до резервного списку Андрія Шевченка.
Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.
Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.