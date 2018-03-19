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Петряк викликаний в збірну України замість Ярмоленка

НовиниСпорт    19.03.2018 - 12:34
Фото: Іван Петряк (shakhtar.com)
Фото: Іван Петряк (shakhtar.com)

Півзахисник зможе зіграти проти команд Саудівської Аравії і Японії

Півзахисник донецького "Шахтаря" Іван Петряк отримав виклик в збірну України. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Хавбек замінить в списку викликаних футболістів травмованого вінгера дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка. Варто відзначити, що раніше Петряк потрапив до резервного списку  Андрія Шевченка.

Збірна України 23 березня зіграє товариський матч проти Саудівської Аравії, а 27 числа проти команди Японії. РБК-Україна проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинків.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав список з 25 футболістів, викликаних на березневі товариські матчі.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Збірна України, Шахтар, Ярмоленко
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