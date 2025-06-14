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Петрів піст 2025: що можна їсти, скільки триває, важливі молитви

Субота 14 червня 2025 15:46
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Петрів піст 2025: що можна їсти, скільки триває, важливі молитви Як правильно провести Петров піст (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Петрів, або Апостольський, піст - це літній період помірності в їжі, словах і вчинках, що має глибокі духовні корені. Цей піст не такий суворий, як Великий, однак він має свою особливу специфіку.

РБК-Україна розповідає, як правильно та з духовною користю провести Петрів пост.

Коли розпочинається та скільки триває Петрів піст у 2025 році

Петрів піст починається щороку в різні дні, залежно від дати Великодня. У 2025 році Великдень святкується 20 квітня, тому Петрів піст почнеться в понеділок, 16 червня, і триватиме до суботи, 28 червня включно.

Його завершенням є свято святих апостолів Петра і Павла, яке православні християни відзначають 29 червня. Таким чином, тривалість посту в 2025 році складе 13 днів.

Правила харчування під час посту

Петрів піст - відносно послаблений, порівняно з Великим. Він забороняє м’ясо, яйця та молочні продукти упродовж усього періоду.

Посередині тижня - у середу й п’ятницю - запроваджено сухоїдіння: дозволяється лише хліб, вода, сіль, овочі та фрукти.

Інші дні дозволяються риба та морепродукти, грибні страви, крупи й овочі, а також рослинна олія - лише в будні, крім сухих середи й п’ятниці. У неділі допускається келих вина.

Духовні обмеження й традиції

У цей період важливо не лише стримуватися у їжі, а й контролювати слова, емоції й вчинки. У Церкві рекомендують уникати сварок, агресії, гучних святкувань, навіть весіль, хрестин, поминок тощо.

Цей час спрямований на молитву, благодійність, покаяння й внутрішню тишу. Оскільки під час Петрового посту тривають літні жнива й народні обряди, то також до традицій входять сінокіс, заготівля лікарських трав і благословення врожаю.

Петрів піст 2025: що можна їсти, скільки триває, важливі молитвиСвяті Петроі Павло (зображення: Pinterest)

Піст і здоров’я

Петрів піст має помірковані харчові обмеження, але їх дотримання допомагає організму відпочити від важкої їжі й оновитися. Через відсутність білкових й жирових продуктів тіло на деякий час переходить на більш легке харчування: овочі, фрукти, крупи, риба.

Сухоїдіння у середині тижня сприяє детоксикації, хоча й за умови обережності, особливо для хворих чи літніх людей. Також дозволений келих вина у вихідні може підтримати духовний і фізичний тонус, але лише помірно й без зловживання.

Практичні поради для постуючих

  • Ведіть щоденник харчування - так простіше відстежувати меню відповідно до церковних приписів.

  • Плануйте пісні рецепти заздалегідь - супи, каші, страви з грибами й рибою.

  • Не забувайте про духовну складову: молитви, читання Євангелія, відвідини церкви.

  • Уникайте надмірного навантаження - фізичного й емоційного. Піст не має бути стражданням.

Молитви під час Петрова поста

О, святі угодники Божі, Петро і Павло, які присвятили своє життя вірі! Почуйте молитви наші і допоможіть нам за допомогою Господа боротися з беззаконням, необачністю і бідами.

Допоможіть немічним силою своєї не розлучатися із свого покликання і любові Божої. За міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. На віки вічні. Амінь.

***

О, святі Петро і Павло, чи не віддаляється від нас, грішних (ім’я) духом і заступництвом вашим. Схиляючи коліна, просимо ми милості і любові Господа, прощення гріхів наших і віддалення від спокус.

Ви своїм праведним життям є чином благочестя. Згляньтесь і моліть Бога за нас, великі апостоли. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

***

О, верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, віримо в допомогу вашу. Зійди теплом в наші душі, засіявши все любов’ю Божої.

Радійте за наше життя і спрямувати допомогу свою до нас. Щоб ми, гріховні раби Творця нашого, схилилися перед його силою і могутністю, щоб позбулися ми від гордині, буйств гріховних, помислів злих.

Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: матеріали сайта Православної Церкви України та ресурса "Місячний календар", інформація з Вікіпедії.

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