ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Петров пост 2025: что можно есть, сколько длится, важные молитвы

Суббота 14 июня 2025 15:46
UA EN RU
Петров пост 2025: что можно есть, сколько длится, важные молитвы Как правильно провести Петров пост (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Петров, или Апостольский, пост - это летний период умеренности в еде, словах и поступках, имеющий глубокие духовные корни. Этот пост не такой строгий, как Великий, однако он имеет свою особую специфику.

РБК-Украина рассказывает, как правильно и с духовной пользой провести Петров пост.

Когда начинается и сколько длится Петров пост в 2025 году

Петров пост начинается каждый год в разные дни, в зависимости от даты Пасхи. В 2025 году Пасха празднуется 20 апреля, поэтому Петров пост начнется в понедельник, 16 июня, и продлится до субботы, 28 июня включительно.

Его завершением является праздник святых апостолов Петра и Павла, который православные христиане отмечают 29 июня. Таким образом, продолжительность поста в 2025 году составит 13 дней.

Правила питания во время поста

Петров пост - относительно ослабленный, по сравнению с Великим. Он запрещает мясо, яйца и молочные продукты на протяжении всего периода.

В середине недели - в среду и пятницу - введено сухоядение: разрешается только хлеб, вода, соль, овощи и фрукты.

В остальные дни разрешаются рыба и морепродукты, грибные блюда, крупы и овощи, а также растительное масло - только в будни, кроме сухих среды и пятницы. В воскресенье допускается бокал вина.

Духовные ограничения и традиции

В этот период важно не только сдерживаться в еде, но иконтролировать слова, эмоции и поступки. В Церкви рекомендуют избегать ссор, агрессии, громких празднований, даже свадеб, крестин, поминок и тому подобное.

Это время направлено на молитву, благотворительность, покаяние и внутреннюю тишину. Поскольку во время Петрова поста продолжается летняя жатва и народные обряды, то также в традиции входят сенокос, заготовка лекарственных трав и благословение урожая.

Петров пост 2025: что можно есть, сколько длится, важные молитвыСвятые Петр и Павел (изображение: Pinterest)

Пост и здоровье

Петров пост имеет умеренные пищевые ограничения, но их соблюдение помогает организму отдохнуть от тяжелой пищи и обновиться. Из-за отсутствия белковых и жировых продуктов тело на некоторое время переходит на более легкое питание: овощи, фрукты, крупы, рыба.

Сухоядение в середине недели способствует детоксикации, хотя и при условии осторожности, особенно для больных или пожилых людей. Также разрешенный бокал вина в выходные может поддержать духовный и физический тонус, но только умеренно и без злоупотребления.

Практические советы для постящихся

  • Ведите дневник питания - так проще отслеживать меню в соответствии с церковными предписаниями.

  • Планируйте постные рецепты заранее - супы, каши, блюда с грибами и рыбой.

  • Не забывайте о духовной составляющей: молитвы, чтение Евангелия, посещение церкви.

  • Избегайте чрезмерной нагрузки - физической и эмоциональной. Пост не должен быть страданием.

Молитвы во время Петрова поста

О, святі угодники Божі, Петро і Павло, які присвятили своє життя вірі! Почуйте молитви наші і допоможіть нам за допомогою Господа боротися з беззаконням, необачністю і бідами.

Допоможіть немічним силою своєї не розлучатися із свого покликання і любові Божої. За міцним заступництвом вашим просимо молити про прощення безмірних гріхів наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. На віки вічні. Амінь.

***

О, святі Петро і Павло, чи не віддаляється від нас, грішних (ім’я) духом і заступництвом вашим. Схиляючи коліна, просимо ми милості і любові Господа, прощення гріхів наших і віддалення від спокус.

Ви своїм праведним життям є чином благочестя. Згляньтесь і моліть Бога за нас, великі апостоли. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

***

О, верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, віримо в допомогу вашу. Зійди теплом в наші душі, засіявши все любов’ю Божої.

Радійте за наше життя і спрямувати допомогу свою до нас. Щоб ми, гріховні раби Творця нашого, схилилися перед його силою і могутністю, щоб позбулися ми від гордині, буйств гріховних, помислів злих.

Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Вас может заинтересовать

При подготовке материала использовались источники: материалы сайта Православной Церкви Украины и ресурса "Лунный календарь", информация из Википедии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники Петра и Павла
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова