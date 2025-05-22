Петрів піст 2025: якого числа починається і що дозволено їсти

Як визначають період посту та коли він буде у 2025 році

Вважається, що витоки посту святих апостолів сягають перших віків християнської віри, а остаточно він затвердився після того, як у Константинополі та Римі були побудовані храми на честь первоверховних Петра та Павла (які посідають особливе місце серед інших учнів Христа).

Починається цей піст через тиждень після Трійці (П'ятидесятниці) - завжди припадає на другий понеділок після свята (або ж на понеділок після Неділі Всіх Святих).

Тобто його початок залежить від дати святкування Великодня (від якої відраховується потім і Трійця, і Неділя Всіх Святих).

У 2025 році початок посту припадає на 16 червня.

Початок Петрового посту у 2025 році (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Тим часом завершується цей багатоденний піст напередодні дня пам'яті Петра та Павла (3-ї неділі після П'ятдесятниці)

Цього року це буде субота, 28 червня.

Піст завершується 28 червня, а Петра та Павла вшановуватимуть наступного дня (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Які обмеження накладає Петрів піст і що можна їсти

Оскільки Петрів піст передує дню пам'яті апостолів Петра та Павла, він є своєрідною духовною підготовкою до урочистостей, пов'язаних з цими святими.

Заснований на традиціях раннього християнства піст включає:

обмеження в їжі;

молитви;

сповідь.

"Після тривалого свята П'ятдесятниці піст особливо необхідний, щоб подвигом його очистити думки й зробитися гідними дарів Святого Духа", - писав святий Лев Великий.

Водночас Церква нагадує, що обмеження в їжі без дотримання Божих заповідей не є постом повною мірою.

"Молитва безсила, якщо не заснована на пості, і піст марний, якщо він не твориться з молитвою", - вважав святитель Iгнатій Брянчанінов.

За своїм уставом Петрів піст менш суворий, ніж попередній Великий піст.

Оскільки святі апостоли були рибалками, Петропавлівський піст дозволяє вживати рибу й морепродукти (крім середи та п'ятниці). Водночас заборонені м'ясні та молочні страви (продукти тваринного походження).

У цей період можна їсти також їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п'ятниці), фрукти, зелень, крупи, пісний хліб.

Тим часом у монастирях у понеділок, середу та п'ятницю можуть практикувати сухоїдіння (виключення з раціону будь-якої їжі, крім сухої)..

Насамкінець у ПЦУ нагадують, що впродовж посту православні християни повинні частіше сповідатись і причащатися.