Петрів піст 2025: якого числа починається і що дозволено їсти

Згідно з новоюліанським церковним календарем, яким керується нині Православна Церква України (ПЦУ), Петрів піст є одним із чотирьох основних. Він присвячений діяльності двох євангелістів й апостолів - Петра та Павла - тому його ще називають Апостольський піст, Петропавлівський піст, або ж просто Петрівка.
Докладніше про те, як визначають період цього посту, коли він буде у 2025 році, а також які обмеження в їжі накладає, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Вважається, що витоки посту святих апостолів сягають перших віків християнської віри, а остаточно він затвердився після того, як у Константинополі та Римі були побудовані храми на честь первоверховних Петра та Павла (які посідають особливе місце серед інших учнів Христа).
Починається цей піст через тиждень після Трійці (П'ятидесятниці) - завжди припадає на другий понеділок після свята (або ж на понеділок після Неділі Всіх Святих).
Тобто його початок залежить від дати святкування Великодня (від якої відраховується потім і Трійця, і Неділя Всіх Святих).
У 2025 році початок посту припадає на 16 червня.
Тим часом завершується цей багатоденний піст напередодні дня пам'яті Петра та Павла (3-ї неділі після П'ятдесятниці)
Цього року це буде субота, 28 червня.
Оскільки Петрів піст передує дню пам'яті апостолів Петра та Павла, він є своєрідною духовною підготовкою до урочистостей, пов'язаних з цими святими.
Заснований на традиціях раннього християнства піст включає:
"Після тривалого свята П'ятдесятниці піст особливо необхідний, щоб подвигом його очистити думки й зробитися гідними дарів Святого Духа", - писав святий Лев Великий.
Водночас Церква нагадує, що обмеження в їжі без дотримання Божих заповідей не є постом повною мірою.
"Молитва безсила, якщо не заснована на пості, і піст марний, якщо він не твориться з молитвою", - вважав святитель Iгнатій Брянчанінов.
За своїм уставом Петрів піст менш суворий, ніж попередній Великий піст.
Оскільки святі апостоли були рибалками, Петропавлівський піст дозволяє вживати рибу й морепродукти (крім середи та п'ятниці). Водночас заборонені м'ясні та молочні страви (продукти тваринного походження).
У цей період можна їсти також їжу рослинного походження з олією (крім понеділка, середи та п'ятниці), фрукти, зелень, крупи, пісний хліб.
Тим часом у монастирях у понеділок, середу та п'ятницю можуть практикувати сухоїдіння (виключення з раціону будь-якої їжі, крім сухої)..
Насамкінець у ПЦУ нагадують, що впродовж посту православні християни повинні частіше сповідатись і причащатися.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба ПЦУ, Українська православна церква (ПЦУ), Релігійнo-інформаційна служба України (РІСУ), Wikipedia.
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