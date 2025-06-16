Петрів піст, 16 червня: чому присвячений, що гріх робити, важливі прикмети

16 червня православні християни в Україні за новим стилем починають Петрів піст, який ще називають Петрівками або Апостольським постом. До кінця року залишається 198 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 16 червня і що не можна робити під час Петрова поста.

Походження Петрового посту

Петрів піст, або Апостольський, встановлено на згадку про святих апостолів Петра та Павла. Його назва пов’язана з тим, що саме цим апостолам присвячені храми, збудовані ще в IV столітті у Римі й Константинополі. За церковним переказом, обох апостолів стратили в один день, тож і вшановують їх разом.

Апостоли Петро і Павло вважаються головними серед усіх учнів Христа, хоча Павло не входив до складу дванадцяти апостолів.

Петро був першим, хто пішов за Ісусом, і до того працював звичайним рибалкою. Він супроводжував Спасителя в багатьох подіях і став засновником Церкви, а також першим Папою Римським. Загинув мученицькою смертю.

На відміну від Петра, Павло раніше був противником християнства. Він переслідував вірян, допоки під час однієї подорожі не втратив зір і не почув голос Христа.

Після цього він прийняв віру, зцілився і охрестився. Згодом Павло став єпископом і почав проповідувати вчення Ісуса в Малій Азії та на Балканах. Як і Петро, він також загинув мученицьки, за переказами - в той самий день.

Коли починається і закінчується Петрів піст

Цей піст не має фіксованої дати початку - він починається через тиждень після свята Трійці. Через це кожного року терміни змінюються. У 2025 році піст триває з 16 червня до 29 червня.

Дата завершення завжди незмінна - напередодні дня Петра і Павла. Через це тривалість посту може коливатися від 8 до 42 днів. У 2025-му він триває 13 діб.

Піст - це не тільки духовна праця, але й чудова нагода оздоровити організм (фото: Freepik)

Правила харчування під час посту

Петрів піст вважається менш суворим, ніж Великий. Оскільки апостол Петро був рибалкою, у ці дні дозволяється вживати рибу, крім середи та п’ятниці - в ці дні варто готувати страви з овочів, зелені або грибів.

В інші дні дозволені рибні страви. Продукти, які варто виключити з раціону на весь період посту:

м’ясо та вироби з нього;

молочна продукція;

яйця;

риба - у середу та п’ятницю.

Також варто уникати переїдання та надмірностей у їжі.

Що дозволено і що заборонено в Петрів піст

Церква наголошує, що Петрів піст - це час внутрішньої роботи над собою, приборкання пристрастей та духовного очищення. Віруючим радять молитися частіше й відвідувати богослужіння. У цей період не рекомендується:

сваритися, кричати чи ображатися;

стригти волосся, щоб не втратити удачу;

позичати чи брати гроші;

займатися ворожінням.

Хоча вінчання в цей час не проводяться, зареєструвати шлюб у РАГСі можна. Водночас від пишних святкувань краще утриматися.

З давніх часів існують народні прикмети, пов’язані з початком посту: якщо в перший день іде дощ - чекай доброго врожаю, а якщо за день дощить тричі - рік обіцяє бути щасливим і вдалим.