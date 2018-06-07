Петренко пояснив умови відбору суддів до антикорупційного суду

Міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у процесі відбору кандидатів на посади суддів

Міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у процесі відбору кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду. Про це під час засідання комітету Верховної ради з питань правової політики повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Протягом багатьох днів тривала дискусія щодо удосконалення закону. Наша позиція полягає у тому, що міжнародні експерти, які мають досвід роботи в іноземних юридичних органах, отримають вирішальне право при доборі кандидатів до цього суду", - заявив Петренко.

За його словами, у ради міжнародних експертів буде доступ до досьє кандидатів на посади суддів від початку набору суддів.

"На всіх етапах добору міжнародні експерти матимуть можливість аналізу професійних якостей кандидатів. Експерти матимуть право вирішального голосу, щоб кандидат, який не відповідає критеріям, припинив свою участь у конкурсі", - додав міністр.

Він також сказав, що експерти та члени ВККСУ матимуть право проводити співбесіди з кандидатами на посади суддів до антикорупційного суду.

"Конкурс починається з подачі заяви кандидата. До цього конкурсу на певну кількість посад буде подано умовно 1000 заяв від кандидатів. Перший відсів буде відбуватись наступним чином: кандидати, які не відповідають за освітою або за стажем... Умовно залишаться 500 кандидатів, які будуть допущені до тестів. Гіпотетично успішно складуть тести - 200 осіб. Міжнародні експерти матимуть право співбесіди чи ні. Експерти мають право робити запит по певній кількості кандидатів, до яких залишились питання, щоб винести питання на спільне засідання експертів та ВККС", - додав Петренко.

За його словами, на засіданні буде ухвалене остаточне рішення.

"На засіданні будуть присутні 6 міжнародних експертів та всі члени ВККСУ. На засіданні у разі, якщо кандидат не зможе отримати підтримку хоча б трьох міжнародних експертів і половини складу ВККС, він автоматично знімається з конкурсу", - заявив він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що парламент повинен прийняти закон про антикорупційний суд не для Міжнародного валютного фонду (МВФ), а для України.