Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою
Міністр розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко за минулий рік отримав кілька мільйонів гривень доходів. Крім того, у нього у власності є квартира в Києві, два будинки і люксові автомобілі.
Декларацію опубліковано в реєстрі Нацагентства з питань запобігання корупції.
Зокрема, Петрашко задекларував квартиру в Києві майже на 90 квадратних метрів, великий будинок під Києвом на понад 400 квадратних метрів і 1,5 га землі. Крім того, у його дружини, яка є громадянкою Росії, є частка в квартирі в цій країні.
Міністр також задекларував свій наручний годинник швейцарського бренду Vacheron Constantin, а також ювелірні прикраси дружини торгової марки Chopard. При цьому вартість даних предметів не вказано.
Також у його власності є автомобіль Suzuki Vitara S 2016 року вартістю 673 000 гривень, Range Rover Sport 2017 року майже за 2,6 млн гривень, а також Toyota Land Cruiser 200 майже за 2,3 млн гривень.
За місцем попередньої роботи він заробив майже 6,1 млн гривень, а в міністерстві - 534 000 гривень. На рахунках в США у нього понад 827 000 тисяч доларів, готівкою він зберігає 510 000 доларів, 2,35 млн гривень. Його дружина зберігає готівкою ще 395 тисяч доларів і 1,4 млн гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет задекларував 940,4 тисяч гривень доходів за 2020 рік.
А віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вказав 2 604 468 гривень доходу за минулий рік.