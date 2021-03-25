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Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 14:25
Петрашко задекларував будинки, люксові авто і мільйони готівкою Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко за минулий рік отримав кілька мільйонів гривень доходів. Крім того, у нього у власності є квартира в Києві, два будинки і люксові автомобілі.

Декларацію опубліковано в реєстрі Нацагентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, Петрашко задекларував квартиру в Києві майже на 90 квадратних метрів, великий будинок під Києвом на понад 400 квадратних метрів і 1,5 га землі. Крім того, у його дружини, яка є громадянкою Росії, є частка в квартирі в цій країні.

Міністр також задекларував свій наручний годинник швейцарського бренду Vacheron Constantin, а також ювелірні прикраси дружини торгової марки Chopard. При цьому вартість даних предметів не вказано.

Також у його власності є автомобіль Suzuki Vitara S 2016 року вартістю 673 000 гривень, Range Rover Sport 2017 року майже за 2,6 млн гривень, а також Toyota Land Cruiser 200 майже за 2,3 млн гривень.

За місцем попередньої роботи він заробив майже 6,1 млн гривень, а в міністерстві - 534 000 гривень. На рахунках в США у нього понад 827 000 тисяч доларів, готівкою він зберігає 510 000 доларів, 2,35 млн гривень. Його дружина зберігає готівкою ще 395 тисяч доларів і 1,4 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет задекларував 940,4 тисяч гривень доходів за 2020 рік.

А віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вказав 2 604 468 гривень доходу за минулий рік.

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