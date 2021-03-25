Почти 1,7 млн гривен зарплаты. Уруский задекларировал свыше 2,6 млн гривен доходов

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский указал 2 604 468 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Зарплата составляет 1 667 599 млн грн.

Заработная плата Уруского составила 1 380 822 и 286 777 грн. Доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав)

- 875 075 грн, 25 тыс. грн, 2500 грн, 33 334 грн и 960 грн.

Вице-премьер указал в декларации 50 тысяч долларов наличкой и 758 тысяч 135 грн остатка по кредиту на автомобиль.



Чиновник владеет земельным участком (22 266 кв. м) в Киевской области. Также совместно с женой и двумя сыновьями владеет квартирой (93,3 кв. м) в столице (у каждого 25%).

В собственности у жены вице-премьера земельные участки (1,5 тыс., 2 тыс. 470 и 2 тыс. 266 кв. м) и недостроенный дом (505 кв. м) в Киевской области.

Согласно декларации, Уруский владеет двумя автомобилями BMW G30 530i 2019 года выпуска и Volkswagen CC 2012 года выпуска, а в собственности его жены - Peugeot 2008 2014 года выпуска.