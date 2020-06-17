Причиной отмены приказа стало то, что Сергей Блескун находится в отпуске
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства.
"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.
Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении Сергея Блескуна с должности и.о. главы "Укрспирта".
Автор: РБК-Украина