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Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта"

Новости » Политика     17.06.2020 - 21:31
Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта"
Фото: Сергей Блескун (facebook.com/ukrspirt)

Причиной отмены приказа стало то, что Сергей Блескун находится в отпуске

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Причиной такого решения стало то, что последний находится в отпуске.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В., находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ведомство обязало в дальнейшем заранее предоставлять копии приказов об отпусках и.о. директоров.

Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. главы &quot;Укрспирта&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении Сергея Блескуна с должности и.о. главы "Укрспирта".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Укрспиртполитикакадровая политика
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