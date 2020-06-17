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Петрашко скасував наказ про звільнення в. о. голови "Укрспирту"

Новини » Політика     17.06.2020 - 21:31
Петрашко скасував наказ про звільнення в. о. голови "Укрспирту"
Фото: Сергій Блескун (facebook.com/ukrspirt)

Причиною скасування наказу стало те, що Сергій Блескун знаходиться у відпустці

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко скасував наказ про звільнення в. о. голови "Укрспирту" Сергія Блескуна. Причиною такого рішення стало те, що останній перебуває у відпустці.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства.

"Враховуючи, що 17 червня 2020 Блескун С.В., перебував у щорічній відпустці, наказ про його звільнення скасовано згідно з наказом Мінекономіки від 17.06.2020 № 114-п", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що відомство зобов'язало надалі заздалегідь надавати копії наказів про відпустки в. о. директорів.

Петрашко скасував наказ про звільнення в. о. голови &quot;Укрспирту&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ігор Петрашко підписав наказ про звільнення Сергія Блескуна з посади в. о. голови "Укрспирту".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Укрспиртполитикакадровая политика
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