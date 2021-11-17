Петраков станет полноценным главным тренером сборной Украины

По его словам, тренерский штаб Александра Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в этом году. Благодаря этому наша команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

Назначение Петракова состоится уже завтра, 17 октября. Для этого соберут заседание исполкома УАФ.

Исполком рассмотрит "абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и. о.".

Также в сообщении говорится о назначении победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначении Николы Риццолли куратором украинского арбитража.