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Петраков станет полноценным главным тренером сборной Украины

Автор: Наталья Скороход

Александр Петраков станет полноценным главным тренером украинской национальной команды по футболу. Об этом сообщил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павелко в Facebook.

По его словам, тренерский штаб Александра Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в этом году. Благодаря этому наша команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

Назначение Петракова состоится уже завтра, 17 октября. Для этого соберут заседание исполкома УАФ.

Исполком рассмотрит "абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и. о.".

Также в сообщении говорится о назначении победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначении Николы Риццолли куратором украинского арбитража.

Напомним, что Украина обыграла Боснию. Тапер команда сыграет плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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Футбол