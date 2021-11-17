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Петраков стане повноцінним головним тренером збірної України

Автор: Наталья Скороход

Олександр Петраков стане повноцінним головним тренером української національної команди з футболу. Про це повідомив президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Павелко у Facebook.

За його словами, тренерський штаб Олександра Петракова виконав завдання-мінімум, яке було покладене на нього в цьому році. Завдяки цьому наша команда здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною.

Призначення Петракова відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Для цього зберуть засідання Виконкому УАФ.

Виконком розгляне "абсолютно заслужене призначення Олександра Петракова головним тренером національної команди без приставки в.о.".

Також у повідомленні йдеться про призначення переможця жіночої Ліги чемпіонів сезону 2020/21 Луїса Кортеса - наставником національної жіночої збірної і призначення Ніколи Ріццоллі куратором українського арбітражу.

Нагадаємо, що Україна обіграла Боснію. Тапер команда зіграє плей-офф відбору на ЧС-2022.

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Футбол