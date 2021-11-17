Петраков стане повноцінним головним тренером збірної України

За його словами, тренерський штаб Олександра Петракова виконав завдання-мінімум, яке було покладене на нього в цьому році. Завдяки цьому наша команда здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною.

Призначення Петракова відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Для цього зберуть засідання Виконкому УАФ.

Виконком розгляне "абсолютно заслужене призначення Олександра Петракова головним тренером національної команди без приставки в.о.".

Також у повідомленні йдеться про призначення переможця жіночої Ліги чемпіонів сезону 2020/21 Луїса Кортеса - наставником національної жіночої збірної і призначення Ніколи Ріццоллі куратором українського арбітражу.