Петраков отцепил четырех футболистов сборной Украины на матч с Уэльсом

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя, которые смогут сыграть против сборной Уельса. В финальный список не попали по одному игроку из каждой игровой линии.

Лишний день отдыха получили вратарь Андрей Лунин, защитник Денис Попов, полузащитник Даниил Игнатенко и нападающий Даниил Сикан. Они будут готовиться к матчам Лиги наций против ирландцев (дважды) и сборной Армении.

Официальная заявка национальной команды на матч Уэльс – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Победитель противостояния Уэльса и Украины выйдет на Мундиаль в Катаре. Обладатель последней путевки на ЧМ-2022 попадет в группу B турнира, где его соперниками станут сборные Англии, Ирана и Соединенных Штатов.