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Петраков відчепив чотирьох футболістів збірної України на матч із Уельсом

Фото: Збірна України на тренуванні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти валлійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обрав 23-х виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Уельсу. До фінального списку не потрапили по одному гравцю з кожної ігрової лінії.

Зайвий день відпочинку отримали воротар Андрій Лунін, оборонець Денис Попов, півзахисник Данило Ігнатенко та нападник Данило Сікан. Вони готуватимуться до матчів Ліги націй проти ірландців (двічі) та збірної Вірменії.

Офіційна заявка національної команди на матч Уельс – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Тарас Качараба, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Переможець протистояння Уельсу та України вийде на Мундіаль у Катарі. Володар останньої путівки на ЧС-2022 потрапить у групу B турніру, де його суперниками стануть збірні Англії, Ірану та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Уельсу та України у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

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