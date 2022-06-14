Петраков остался без основного форварда на матч с Ирландией

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 22 исполнителя в перечень заявленных на матч. Александр Петраков не сможет рассчитывать на услуги двух футболистов из обоймы сборной – хавбека Александра Пихаленка и форварда Романа Яремчука.

В заявку вернулись защитники Сирота и Соболь, которые по болезни пропустили поединок с Арменией. Покинул лагерь национальной команды вратарь Пятов, завершивший выступления в составе сборной.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Ирландия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Даниил Сикан, 11. Артем Довбик

Матч Украина – Ирландия состоится в Лодзи 14 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по Киеву. Ранее встретятся другие соперники "сине-желтых" – армяне и шотландцы.