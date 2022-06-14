Петраков залишився без основного форварда на матч із Ірландією

Тренерський штаб "синьо-жовтих" обрав 22 виконавці до переліку заявлених на матч. Олександр Петраков не зможе розраховувати на послуги двох футболістів із обойми збірної – хавбека Олександра Піхальонка та форварда Романа Яремчука.

Натомість до заявки повернулися оборонці Сирота та Соболь, які через хворобу пропустили поєдинок із Вірменією. Покинув табір національної команди воротар Пятов, який завершив виступи в складі збірної.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Ірландія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Андрій Лунін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Сирота, 19. Едуард Соболь, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Данило Ігнатенко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Данило Сікан, 11. Артем Довбик

Матч Україна – Ірландія відбудеться в Лодзі 14 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом. Раніше зустрінуться інші суперники "синьо-жовтих" – вірмени та шотландці.