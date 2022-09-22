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Петраков екстрено викликав до збірної України дебютанта

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Четвер 22 вересня 2022 11:32
Петраков екстрено викликав до збірної України дебютанта Фото: Едуард Сарапій у лавах "Дніпра-1" (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Оборонець СК "Дніпро-1" Едуард Сарапій отримав виклик до національної команди України, яка проведе ще два матчі Ліги націй 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний центрбек вперше потрапить у табір "синьо-жовтих". Перед вересневим циклом матчів керманич збірної Олександр Петраков вніс його прізвище до резервного списку.

Сарапій переведений до основного ростеру національної команди. Незабаром він приєднається до збірної, яка 24 вересня зустрінеться з вірменами в Єревані. Оборонець "Дніпра-1" повинен додати варіативності тренерському штабу в центрі захисту після програного Шотландії двобою.

Едуард Сарапій є вихованцем київського "Динамо", але на професіональному рівні дебютував у складі запорізького "Металурга". Сезон 2021/22 він відіграв за харківський "Металіст", а перед нинішнім сезоном перебрався до "Дніпра-1". У складі "спортклубівців" провів 6 матчів у всіх турнірах (1 гол).

Раніше лави збірної України покинув дует виконавців. Голкіпер Трубін поїхав допомогти молодіжці в плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти Словаччини U-21. Натомість хавбек Коваленко заліковуватиме травму в складі "Спеції".

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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