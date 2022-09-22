ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Черговий легіонер покинув табір збірної України: яка причина

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 09:28
Черговий легіонер покинув табір збірної України: яка причина Фото: Віктор Коваленко (ліворуч) пропустить ще два матчі збірної (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після поразки від Шотландії (0:3) розповів про нові кадрові втрати національної команди. Зокрема, найближчі матчі пропустить хавбек Віктор Коваленко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Лави "синьо-жовтих" покинули ще два виконавці. У наступних поєдинках проти збірних Вірменії та Шотландії головній команді не допоможе не тільки півзахисник італійської "Спеції", але й воротар Анатолій Трубін.

"Я прийняв рішення, подякував йому (Трубіну – ред.). Він поїде на допомогу молодіжній збірній України. Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма", – заявив керманич збірної.

26-річний хавбек прибув до табору збірної з мікротравмою. Під час поглибленого обстеження лікарів у нього виявили надрив привідного м'яза. Реабілітацію Коваленко проходитиме в "Спеції".

У Лізі націй 2022/23 збірна України проведе ще два матчі. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Вірменії у Єревані, а 27 вересня приймуть збірну Шотландії в Кракові.

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй
NEWS
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
РФ стягує сили до Запорізької області, а біля Лиману тривають операції: карти боїв на ранок
DAILY
Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну "референдуми" та мобілізація в Росії