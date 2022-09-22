Петраков экстренно вызвал в сборную Украины дебютанта

Защитник СК "Днепр-1" Эдуард Сарапий получил вызов в национальную команду Украины, которая проведет еще два матча Лиги наций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

23-летний центрбек впервые попадет в лагерь "сине-желтых". Перед сентябрьским циклом матчей наставник сборной Александр Петраков внес его фамилию в резервный список.

Сарапий переведен в основной ростер национальной команды. В скором времени он присоединится к сборной, которая 24 сентября встретится с армянами в Ереване. Представитель "Днепра-1" должен добавить вариативность тренерскому штабу в центре защиты после проигранного Шотландии поединка.

Эдуард Сарапий является воспитанником киевского "Динамо", но на профессиональном уровне дебютировал в составе запорожского "Металлурга". Сезон 2021/22 он отыграл за харьковский "Металлист", а перед нынешним сезоном перебрался в "Днепр-1". В составе "спортклубовцев" провел 6 матчей во всех турнирах (1 гол).

Ранее ряды сборной Украины покинул дуэт исполнителей. Голкипер Трубин уехал помочь молодежке в плей-офф квалификации к Евро-2023 против Словакии U-21. В свою очередь хавбек Коваленко будет залечивать травму в составе "Специи".