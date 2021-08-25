Петраков довызвал в сборную Украины вратаря "Динамо" Дениса Бойко вместо Лунина

"В связи с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 голкипера "Реала" Андрея Лунина, что делает невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, в.а. главного тренера Александр Петраков довикликав Дениса Бойко", - говорится в сообщении.

Денис Бойко сыграл за сборную Украины Бойко 6 матчей, пропустил 6 голов.

Ранее из-за травм из заявки национальной команды выбыли Георгий Бущан и Анатолий Трубин, их заменили в составе Андрей Пятов и Дмитрий Резник.

Ближайший свой матч сборная Украины сыграет 1 сентября против Казахстана.