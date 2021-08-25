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Петраков довызвал в сборную Украины вратаря "Динамо" Дениса Бойко вместо Лунина

Автор: Тиберий Юрик

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал в национальную команду голкипера "Динамо" Дениса Бойко. Такое решение было принято из-за того, что вратарь "Реала" Андрей Лунин заболел коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"В связи с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 голкипера "Реала" Андрея Лунина, что делает невозможным его участие в сентябрьском сборе национальной команды Украины, в.а. главного тренера Александр Петраков довикликав Дениса Бойко", - говорится в сообщении.

Денис Бойко сыграл за сборную Украины Бойко 6 матчей, пропустил 6 голов.

Ранее из-за травм из заявки национальной команды выбыли Георгий Бущан и Анатолий Трубин, их заменили в составе Андрей Пятов и Дмитрий Резник.

Ближайший свой матч сборная Украины сыграет 1 сентября против Казахстана.

Напомним, что футболист" Шахтера " Марлос завершил карьеру в сборной Украины.

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Сборная УкраиныДенис БойкоФутбол