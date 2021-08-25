Петраков довикликав у збірну України воротаря "Динамо" Дениса Бойка замість Луніна

"У зв’язку з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19 голкіпера "Реалу" Андрія Луніна, що унеможливлює його участь у вересневому зборі національної команди України, в.о. головного тренера Олександр Петраков довикликав Дениса Бойка", - йдеться в повідомленні.

Денис Бойко зіграв за збірну України Бойко 6 матчів, пропустив 6 голів.

Раніше через травми з заявки національної команди вибули Георгій Бущан і Анатолій Трубін, їх замінили в складі Андрій Пятов і Дмитро Різник.

Найближчий свій матч збірна України зіграє 1 вересня проти Казахстану.