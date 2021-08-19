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Футболист "Шахтера" завершил карьеру в сборной Украины

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Украина, Четверг 19 августа 2021 15:52
Футболист "Шахтера" завершил карьеру в сборной Украины фото: Марлос, полузащитник ФК "Шахтер" (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Полузащитник "Шахтера" Марлос объявил о завершении международной карьеры в составе национальной сборной Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

"Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы", - заявил футболист.

Марлос поблагодарил за поддержку и доверие президента УАФ Андрея Павелко, бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко и партнеров по команде.

"И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями.

"Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем", - подытожил футболист.

Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. Он сыграл за главную команду страны 26 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

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