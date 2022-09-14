Порошенко с волонтерами передали снаряжение для новосозданной бригады ВСУ

"Мы все помним, как главнокомандующий Вооруженных сил Залужный вместе с генералом Забродский сказали, что нам для эффективной победы нужно 20-30 новых бригад. И вот сегодня мы комплектуем новосозданную бригаду", - сообщил Порошенко.

Известно, что речь идет о ретранслятор для бригадного комплекта, дроны Autel, радиостанции, антенны, навигаторы, планшеты и прочее.

Порошенко также показал сотню буржуек, которые готовы отправиться на передовую. "Мы их заказали, в том числе и на украинских производствах военно-промышленного комплекса, включительно с "Кузня на Рыбальском". Мы имеем сегодня бригадный комплект, который состоит из сотни буржуек. Это фантастическая буржуйка, где можно и посушить берцы, и обеспечить прогрев, когда ночи холодные. А уже через две недели будет минусовая температура ночью", - добавляет Порошенко.

Также в бригаду для артиллерийских и противотанковых подразделений передают новый пикап Mitsubishi L200.