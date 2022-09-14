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Порошенко з волонтерами передали спорядження для новоствореної бригади ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передали спорядження та пікап для новоствореної бригади ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка.

"Ми всі пам’ятаємо, як головнокомандувач Збройних сил Залужний разом із генералом Забродським сказали, що нам для ефективної перемоги потрібно 20-30 нових бригад. І от сьогодні ми комплектуємо новостворену бригаду", - повідомив Порошенко.

Відомо, що мова йде про ретранслятор для бригадного комплекту, дрони Autel, радіостанції, антени, навігатори, планшети та інше.

Порошенко також показав сотню буржуйок, які готові відправитись на передову. "Ми їх замовили, в тому числі і на українських виробництвах військово-промислового комплексу, включно з "Кузнею на Рибальському". Ми маємо сьогодні бригадний комплект, який складається із сотні буржуйок. Це фантастична буржуйка, де можна і посушити берці, і забезпечити прогрів, коли ночі холодні. А вже через два тижні буде мінусова температура вночі", - додає Порошенко.

Також у бригаду для артилерійських і протитанкових підрозділів передають новий пікап Mitsubishi L200.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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