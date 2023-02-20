Петля затягується: голова Євроради назвав основні санкції проти Кремля
Європейський Союз протягом року після російського вторгнення в Україну ухвалив основні санкції проти Кремля. Далі петля лише затягуватиметься.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Євроради Шарля Мішеля бельгійському виданню Le Soir.
"Головне вже було зроблено, оскільки ми ввели санкції проти викопного палива", - сказав він, зазначивши, що після цього залишається не так багато додаткових опцій для розширення санкцій.
За його словами, кожен наступний пакет санкцій ЄС спрямований на "затягування петлі" і запобігання спробам обходу.
Мішель закликав європейців посилити тиск на російських окупантів, оскільки наступні кілька тижнів можуть стати "вирішальними у військовому і, отже, у політичному плані".
Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу планують остаточно узгодити десятий пакет санкцій проти Росії та обмеження проти Білорусі на засіданні 22 лютого.