Петля затягується: голова Євроради назвав основні санкції проти Кремля

Європейський Союз протягом року після російського вторгнення в Україну ухвалив основні санкції проти Кремля. Далі петля лише затягуватиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Євроради Шарля Мішеля бельгійському виданню Le Soir .

"Головне вже було зроблено, оскільки ми ввели санкції проти викопного палива", - сказав він, зазначивши, що після цього залишається не так багато додаткових опцій для розширення санкцій.

За його словами, кожен наступний пакет санкцій ЄС спрямований на "затягування петлі" і запобігання спробам обходу.

Мішель закликав європейців посилити тиск на російських окупантів, оскільки наступні кілька тижнів можуть стати "вирішальними у військовому і, отже, у політичному плані".