ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Петиція про виключення Росії з ООН набрала дві третини необхідних голосів

Новость на русском →
Київ, Середа 28 грудня 2022 19:06
Петиція про виключення Росії з ООН набрала дві третини необхідних голосів Фото: постпред Росії при ООН Василь Небензя (news un org)
Автор: Ілона Свиридова

Петиція про виключення Росії з ООН набрала вже 200 тисяч голосів з 300 тисяч, необхідних для її розгляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на глобальну платформу для громадських кампаній Change.org.

Повідомляється, що дана петиція може стати однією з тих, що найбільше підписуються на цьому ресурсі, якщо назбирає ще 100 тисяч голосів.

Рух "Геть РФ з ООН!" відзначає, що Російська Федерація нелегітимно посідає своє місце і в ООН, і серед постійних членів Ради Безпеки.

"За нинішнім статусом в ООН Росія не є ані частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. У цьому Статуті ООН йдеться, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується", - затверджують автори петиції.

На їхню думку, позбавлення Росії права вето в Раді безпеки ООН відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Підтримати петицію можна за посиланням.

Зазначимо, цього тижня Україна ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН та організації загалом.

Також РБК-Україна публікувало роз'яснення того, чому Росія посідає своє місце в ООН нелегітимно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація
NEWS
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
Зеленський про Кримський міст: все частіше працює на виїзд
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну