Петиція про виключення Росії з ООН набрала дві третини необхідних голосів

Петиція про виключення Росії з ООН набрала вже 200 тисяч голосів з 300 тисяч, необхідних для її розгляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на глобальну платформу для громадських кампаній Change.org .

Повідомляється, що дана петиція може стати однією з тих, що найбільше підписуються на цьому ресурсі, якщо назбирає ще 100 тисяч голосів.

Рух "Геть РФ з ООН!" відзначає, що Російська Федерація нелегітимно посідає своє місце і в ООН, і серед постійних членів Ради Безпеки.

"За нинішнім статусом в ООН Росія не є ані частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. У цьому Статуті ООН йдеться, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується", - затверджують автори петиції.

На їхню думку, позбавлення Росії права вето в Раді безпеки ООН відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Підтримати петицію можна за посиланням.