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Петиция об исключении России из ООН набрала две трети необходимых голосов

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Киев, Среда 28 декабря 2022 19:06
Петиция об исключении России из ООН набрала две трети необходимых голосов Фото: постпред России при ООН Василий Небензя (news un org)
Автор: Илона Свиридова

Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глобальную платформу для общественных кампаний Change.org.

Сообщается, что данная петиция может стать одной из наиболее подписываемых на этом ресурсе, если насобирает еще 100 тысяч голосов.

Движение "Прочь РФ из ООН!" отмечает, что Российская Федерация нелегитимно занимает свое место и в ООН, и среди постоянных членов Совета Безопасности.

"По нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, ведь не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН. В нынешнем Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается", - утверждают авторы петиции.

По их мнению, лишении России права вето в Совбезе ООН восстановит мир и порядок в международном сообществе.

Поддержать петицию можно по ссылке.

Отметим, на этой неделе Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН и организации в целом.

Также РБК-Украина публиковало разъяснение того, почему Россия занимает свое место в ООН нелегитимно.

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ООН Российская Федерация
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