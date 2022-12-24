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У Петербурзі помер голова компанії з виробництва носіїв для "Калібрів"

Ілюстративне фото: у Петербурзі помер голова компанії з виробництва носіїв для "Калібрів" (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

Генеральний директор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів", Олександр Бузаков помер на 67 році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК).

"Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно", - йдеться у повідомленні корпорації.

За час його керівництва "Адміралтейські верфі" виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети "Калібр".

Так, за життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії".

При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, Росія збільшила кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до чотирьох.

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