У Петербурзі помер голова компанії з виробництва носіїв для "Калібрів"

"Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно", - йдеться у повідомленні корпорації.

За час його керівництва "Адміралтейські верфі" виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети "Калібр".

Так, за життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії".

При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.