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В Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров"

Иллюстративное фото: в Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров" (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила подводные лодки-носители для "Калибров", Александр Бузаков скончался на 67 году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически", - сказано в сообщении корпорации.

За время его руководства "Адмиралтейские верфи" производили усовершенствованные дизельные подводные лодки, которые были способны нести и запускать ракеты "Калибр".

Так, при жизни Бузаков рассказывал, что из подлодок, которые производились его компанией, "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии".

При этом еще в апреле 2022 года стало известно, что Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подлодки.

Напомним, сегодня, 24 декабря, Россия увеличила количество ракетоносителей “Калибров” в Черном море до четырех.

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