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У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами, - ЗМІ

Фото: у Росії почали розсилати повістки з погрозами у разі неявки до військкомату (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський телеканал "Дождь".

Так, у повістці, підписаній військкомом Виборзького району Петербурга, йдеться, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".

"Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін, щодо вас будуть введені обмежувальні заходи", - значиться на штампі в правому нижньому кутку документа.

Як повідомлялось, в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, що у Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.

Нагадаємо, в Росії 1 квітня розпочався весняний призов, під час якого хочуть вперше почати надсилати повістки в електронному вигляді.

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