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В Петербурге начали рассылать повестки с угрозами, - СМИ

Фото: в России начали рассылать повестки с угрозами в случае неявки в военкомат (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В России стали рассылать повестки с угрозой применения "ограничительных мер" в случае неявки в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеканал "Дождь".

Так, в повестке, подписанной военкомом Выборгского района Петербурга, говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля "для прохождения медицинского освидетельствования".

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры", - значится на штампе в правом нижнем углу документа.

Как сообщалось, в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, что в России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.

Напомним, в России 1 апреля начался весенний призыв, в ходе которого хотят впервые начать отправлять повестки в электронном виде.

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Мобилизация в России