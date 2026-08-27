В Петербурге взорвали авто подполковника РФ, - росСМИ

В Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором находился высокопоставленный военный с женой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Агентство. Новости.

Автомобиль взорвался в микрорайоне Славянка в Санкт-Петербурге. По данным издания со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы в автомобиле находились высокопоставленный военный и его жена. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали в реанимацию.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел возле магазина "Магнит" на Колпинском шоссе. За рулем был подполковник.

Около 10 утра он вместе с супругой начал уезжать от своего дома. Тогда, по предварительным данным, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

Взрыв произошел в микрорайоне, активно застраиваемом жильем для военных. В 2010 году сводимые для военных квартиры приезжал осматривать тогдашний премьер Владимир Путин. До 2012 года Минобороны РФ принадлежало около трети жилья, которое строили в этом районе.