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Петербургский экономический форум стал очередным провалом РФ, - МИД Украины

Фото: Петербургский экономический форум стал очередным провалом РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия не смогла продемонстрировать поддержку со стороны мирового бизнеса посредством Петербургского международного экономического форума. Попытки Кремля потерпели провал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что списки участников и спонсоров мероприятия показывают реальный статус РФ среди представителей международного делового сообщества.

"Симптоматично, что модераторами пленарных заседаний форума станут кремлевские пропагандисты. Таким образом, можно констатировать, что ПМЭФ стал очередным российским симулякром, инструментом российской пропаганды, не имеющим отношения к современной экономике и торговле", - отметили в министерстве.

Также там добавили, что удивлены действиями отдельных представителей бизнеса, которые до сих пор продолжают сотрудничать со страной-агрессором и платят налоги в российский бюджет.

"Призываем иностранный бизнес выйти из российского рынка и окончательно разорвать связи с Россией и переносить свою деятельность в Украину. Российская экономика обречена на коллапс", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее стало известно, что представители США не будут участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.

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