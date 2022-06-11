Правительство США бойкотирует российский экономический форум, - Госдеп
Представители США не будут принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса в Twitter.
"Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту", - подчеркнул Прайс.
По его словам такое решение необходимо для того, чтобы показать Кремлю, что никто не будет вести бизнес со страной-агрессором, пока российские войска уничтожают Украину.
Напомним, ранее стало известно, что Украина запускает международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом. К ней могут присоединиться как украинские, так и международные компании.
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