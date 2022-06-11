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Правительство США бойкотирует российский экономический форум, - Госдеп

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Вашингтон, Суббота 11 июня 2022 16:06
Правительство США бойкотирует российский экономический форум, - Госдеп Фото: пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Иван Носальский

Представители США не будут принимать участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса в Twitter.

"Правительство США не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме ни в каком качестве. Мы призываем правительства и компании присоединиться к нашему бойкоту", - подчеркнул Прайс.

По его словам такое решение необходимо для того, чтобы показать Кремлю, что никто не будет вести бизнес со страной-агрессором, пока российские войска уничтожают Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Украина запускает международную информационную кампанию DO NOT sponsor murder по бойкотированию российских и белорусских товаров и компаний за рубежом. К ней могут присоединиться как украинские, так и международные компании.

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