Петербурзький економічний форум став черговим провалом РФ, - МЗС України

В МЗС зазначили, що списки учасників та спонсорів заходу показують реальний статус РФ серед представників міжнародної ділової спільноти.

"Симптоматично, що модераторами пленарних засідань форуму стануть кремлівські пропагандисти. Таким чином можна констатувати, що ПМЕФ став черговим російським симулякром, інструментом російської пропаганди, який не має відношення до сучасної економіки та торгівлі", - підкреслили в МЗС.

Також там додали, що здивовані діями поодиноких представників бізнесу, які досі продовжують співпрацювати з країною-агресором і сплачують податки в російський бюджет.

"Закликаємо іноземний бізнес вийти з російського ринку та остаточно розірвати зв'язки з Росією і переносити свою діяльність до України. Російська економіка приречена на колапс", - резюмували в МЗС.