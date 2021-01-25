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В Петербурге возбудили уголовное дело из-за митингов в поддержку Навального

Санкт-Петербург, Понедельник 25 января 2021 09:25
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за митингов в поддержку Навального
Фото: митинг в Санкт-Петербурге (twitter.com/teamnavalny.spb)
Автор: Игорь Литвиненко

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за блокировки дорог во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в субботу, 23 января. В Министерстве внутренних дел отметили, что такие действия "создали угрозу безопасности граждан".

Об этом сообщают "РИА Новости".

В МВД отметили, что 23 января с 09:30 до 17:00 неизвестные препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

"Возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре Санкт-Петербурга. В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 января во многих российских городах прошли акции протеста в поддержку Навального. Самыми масштабными были акции в Москве и Санкт-Петербурге. В результате силовики задержали 3,3 тысячи участников протестов.

Также РБК-Украина писало, что в Кремле заявили, что в акциях в поддержку Навального участвовало "мало людей".

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Новости Украины Общество Санкт-Петербургпротестуголовное дело

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