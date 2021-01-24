"Мало людей": в Кремле оценили количество участников акций за Навального

Фото: протесты в России (fontanka.ru)

В акциях в поддержку политика Алексея Навального участвовало "мало людей". За Путина голосует значительно больше.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Rbc.ru.

Он подчеркнул, что в субботу, 23 января, на улицы и площади на несанкционированные акции вышло меньше людей, чем также голосовали в 2020 году за поправку в Конституцию.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в субботу в России на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали почти 3,3 тысячи человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, 23 января во многих городах Российской Федерации прошли масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. Позже суд отправил его под стражу на 30 суток.