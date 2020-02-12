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Пестициды в Каховском водохранилище: стали известны результаты анализов

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 16:57
Пестициды в Каховском водохранилище: стали известны результаты анализов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По результатам анализов, пестициды в воде не обнаружены

Лабораторный центр не обнаружил пестициды в воде Каховского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации, передает РБК-Украина.

По словам исполняющего обязанности директора Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепы, исследования не выявили в воде Каховского водохранилища ядовитых веществ. Превышений показателей в воде также не обнаружили.

"Надо понимать, что состояние воды очень изменчиво. В водохранилище попадают стоки, которые могут содержать, в частности, и ядовитые вещества. Поэтому очень важно периодически проводить тестовый контроль показателей", - пояснил он.

Однако в ОГА отметили, что окончательный вывод о безопасности использования воды из Каховского водохранилища должны сделать Госпродпотребслужба и специальная комиссия Апостоловской районной государственной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каховском водохранилище обнаружили превышение норм загрязняющих веществ, а именно - пестицидов. В связи с загрязнением воды местные власти Апостоловской ОТГ рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из водохранилища, пока не будет найден источник загрязнения.

Также РБК-Украина писало, что в связи с обнаружением пестицидов в воде Каховского водохранилища в Апостоловской ОТГ временно закрыли все образовательные, культурные и социальные учреждения. Решение действовало с 10 по 12 февраля включительно.

Повторный анализ воды Каховского водохранилища не выявил загрязнения В Днепропетровской обл. из-за загрязнения воды закрыли все школы и детсады в ОТО
Новости Украины загрязнениеводохранилищеДнепропетровская ОГА
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