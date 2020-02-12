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Пестициди у Каховському водосховищі: стали відомі результати аналізів

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 16:57
Пестициди у Каховському водосховищі: стали відомі результати аналізів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За результатами аналізів, пестицидів у воді не виявлено

Лабораторний центр не виявив пестицидів у воді з Каховського водосховища. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, передає РБК-Україна.

За словами виконувача обов'язки директора Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександра Штепи, дослідження не виявили у воді з Каховського водосховища отруйних речовин. Перевищень показників у воді також не виявили.

"Слід розуміти, що стан води дуже мінливий. До водосховища потрапляють стоки, які можуть містити, зокрема, і отруйні речовини. Тому дуже важливо періодично проводити тестовий контроль показників", - пояснив він.

Однак в ОДА зазначили, що остаточний висновок щодо безпечності використання води з Каховського водосховища мають зробити Держпродспоживслужба та спеціальна комісія Апостолівської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каховському водосховищі виявили перевищення норм забруднювальних речовин, а саме - пестицидів. У зв'язку з забрудненням води місцева влада Апостолівської ОТГ рекомендувала жителям відмовитися від вживання питної води з водосховища, поки не буде знайдено джерело забруднення.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з виявленням пестицидів у воді з Каховського водосховища в Апостолівській ОТГ тимчасово закрили всі освітні, культурні та соціальні заклади. Рішення діяло з 10 по 12 лютого включно.

Повторний аналіз води Каховського водосховища не виявив забруднення У Дніпропетровській обл. через забруднення води закрили всі школи та дитсадки в ОТГ
Новини України загрязнениеводохранилищеДніпропетровська ОДА
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