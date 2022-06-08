Песков о встрече Зеленского и Путина: организовать переговоры пока невозможно

В Кремле пока не видят возможности организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк".
Песков в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что "Украина вышла из переговорного трека", поэтому встреча двух глав государств не принесет никакого результата.
"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной", - заявил он.
Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас даже возможность такой встречи не обсуждается на уровне высшего политического руководства страны-агрессора.
Напомним, ранее советник главы ОП Михаил Подоляк допускал встречу Зеленского и Путина. Но есть факторы, которые влияют на ее сроки и объемы.
Также мы писали, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, для встречи президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс.
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