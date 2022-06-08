Песков о встрече Зеленского и Путина: организовать переговоры пока невозможно

Песков в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что "Украина вышла из переговорного трека", поэтому встреча двух глав государств не принесет никакого результата.

"Наша позиция хорошо известна. Любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и хорошо подготовленной", - заявил он.

Также, по словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас даже возможность такой встречи не обсуждается на уровне высшего политического руководства страны-агрессора.