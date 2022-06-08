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Пєсков про зустріч Зеленського та Путіна: організувати переговори поки неможливо

Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі поки що не бачать можливості організації переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі радіо "Маяк".

Пєсков у черговий раз повторив тезу російської пропаганди про те, що "Україна вийшла з переговорного треку", тому зустріч двох голів держав не дасть жодного результату.

"Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути результативною та добре підготовленою", - заявив він.

Також, за словами речника президента РФ, зараз навіть можливість такої зустрічі не обговорюється на рівні вищого політичного керівництва країни-агресора.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк допускав зустріч Зеленського та Путіна. Але є фактори, які впливають на її терміни та обсяги.

Також ми писали, що, за словами голови МЗС РФ Сергія Лаврова, для зустрічі президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно, щоб спочатку відновився переговорний процес.

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