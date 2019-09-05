Песков: телефонный разговор Путина и Зеленского по обмену не планируется

На сегодняшний день по теме обмена пленными не планируется телефонный разговор президентов - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, на сегодня нет в планах разговора Путина и Зеленского для финализации решения по обмену удерживаемыми.

"Необходимые контакты по этой теме осуществляются", - добавил Песков.

Напомним, сегодня Путин заявил, что обмен пленными с Украиной будет достаточно крупным и масштабным. Кроме того, он снова подчеркнул, что отношения между обеими странами "неизбежно нормализуются".

Сегодня министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что Российская Федерация в рамках обмена пленными может передать несколько десятков украинцев. В то же время он не уточнил точное количество, а также кого именно передадут Украине.

Отметим, по данным российских СМИ, большой обмен пленными может состояться уже 7 сентября. Информацию о возможных сроках начала обмена не подтвердило ни одно официальное ведомство Украины и России, также информацию не подтверждают и независимые источники.