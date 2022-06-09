Песков, Шойгу и Лавров: против кого еще ввел санкции Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) о персональных санкциях в отношении представителей российского правительства и Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
В новый санкционный список попали:
Также под санкции попали заместители российского премьера Александр Новак, Алексей Оверчук, Андрей Белоусов, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов, Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев.
В отношении членов правительства России введены стандартные для украинского законодательства санкции - от блокирования активов до запрета на въезд.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина.
Отметим, члены российского правительства фигурируют и в западных санкционных списках.
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