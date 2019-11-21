Песков: претензии Украины по кораблям не повлияют на нормандский саммит

Претензии Украины о том, что Россия передала захваченные в Керченском проливе корабли в ненадлежащем состоянии, не повлияют на саммит нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, "отсутствие унитазов на освобожденных кораблях" не может повлиять на планы проведения саммита в нормандском формате.

"Думаю, что повлиять не могут. Тем более, что на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ", - отметил Песков.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с украинских кораблей "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" были демонтированы некоторые средства связи и навигационное оборудование. Российская сторона утверждает, что корабли во время передачи их Украине были в нормальном состоянии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров после возвращения из российского плена понадобится три месяца. Он также отметил, что Киев будет обращаться в РФ по поводу демонтированного оборудования и вооружения.