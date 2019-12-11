Песков: на нормандской встрече были сделаны важные шаги

На нормандской встрече в Париже были сделаны важные шаги по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы назвала Владимира Путина победителем саммита 9 декабря.

"Здесь, собственно, наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - это возобновить работу нормандского формата после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - заявил Песков.

По его словам, определенные важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо большее предстоит сделать.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин исключил передачу контроля над границей до амнистии на Донбассе, а также предрек "вторую Сребреницу" в случае такого сценария.

Кроме того, в Кремле рассказали детали встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского тет-а-тет.