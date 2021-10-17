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Песков о нормандской встрече лидеров: нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле оценили перспективы нормандской встречи лидеров стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для этого нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, сначала соберутся министры и "поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается".

"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент", - заявил Песков.

Напомним, в МИД заявили, что Российская Федерация отказывается от участия в саммите "нормандской четверки", поскольку не выполнены решения предыдущего саммита в Париже.

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