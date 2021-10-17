Пєсков про нормандську зустріч лідерів: потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу

У Кремлі оцінили перспективи нормандської зустрічі лідерів країн. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що для цього потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
За його словами, спочатку зберуться міністри і "зрозуміють, фундамент прощупується або не прощупується".
"Щоб збиратися главам держав, все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент", - заявив Пєсков.
Нагадаємо, в МЗС заявили, що Російська Федерація відмовляється від участі в саміті "нормандської четвірки", оскільки не виконані рішення попереднього саміту в Парижі.