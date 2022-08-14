Пески - под контролем Украины, однако ситуация тяжелая: в ВСУ опровергли ложь России

Этой ночью оккупанты в очередной раз пытались штурмовать поселок, хотя пропаганда врет о том, что они полностью его контролируют.

Кроме Песков, есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.

Почему захват Песков важен для россиян

Оккупантов раздражает то, что Пески под контролем ВСУ являются показателем несокрушимости наших бойцов. Также после захвата Лисичанска оккупанты больше не имеют никаких достижений на фронте. Однако и успех в Лисичанске является результатом тактического отступления ВСУ, что помогло нашим бойцам перегруппироваться и нанести еще больше потерь врагу.

В то же время захват россиянами Песков не окажет серьезного влияния на дальнейшие его действия.

Рядом с поселком расположен Донецкий аэропорт. Однако и его оккупанты не смогут использовать из-за того, что он фактически разрушен из-за боевых действий в 2014-2015 годах.