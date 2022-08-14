Пески - под контролем Украины, однако ситуация тяжелая: в ВСУ опровергли ложь России

Поселок Пески Покровского района Донецкой области и в дальнейшем находится под контролем ВСУ. Однако ситуация там тяжелая, интенсивные бои продолжаются.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.
Этой ночью оккупанты в очередной раз пытались штурмовать поселок, хотя пропаганда врет о том, что они полностью его контролируют.
Кроме Песков, есть еще несколько горячих точек. Россияне также пытаются штурмовать Красногоровку, а 13 августа снова шли в наступление на Марьинку.
Оккупантов раздражает то, что Пески под контролем ВСУ являются показателем несокрушимости наших бойцов. Также после захвата Лисичанска оккупанты больше не имеют никаких достижений на фронте. Однако и успех в Лисичанске является результатом тактического отступления ВСУ, что помогло нашим бойцам перегруппироваться и нанести еще больше потерь врагу.
В то же время захват россиянами Песков не окажет серьезного влияния на дальнейшие его действия.
Рядом с поселком расположен Донецкий аэропорт. Однако и его оккупанты не смогут использовать из-за того, что он фактически разрушен из-за боевых действий в 2014-2015 годах.
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