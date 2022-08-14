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Піски - під контролем України, однак ситуація важка: в ЗСУ спростували брехню Росії

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.

Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

Чому захоплення Пісків є важливим для росіян

Окупантів дратує те, що Піски під контролем ЗСУ є показником незламності наших бійців. Також після захоплення Лисичанська окупанти більше не мають жодних здобутків на фронті. Однак й успіх у Лисичанську є результатом тактичного відступу ЗСУ, що допомогло нашим бійцям перегрупуватися й завдати ще більше втрат ворогу.

Водночас захоплення росіянами Пісків не матиме серйозного впливу на подальші його дії.

Поруч з селищем розташований Донецький аеропорт. Однак й його окупанти не зможуть використовувати через те, що він фактично зруйнований через бойові дії в 2014-2015 роках.

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